Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerabteil aufgebrochen - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 01.12.2020, 16.00 Uhr, bis 04.12.2020, 16.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'An der Tongrube'. Der oder die Täter verursachten geringfügigen Schaden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können (Telefonnummer 03691 - 261124, Bezugsnummer 0286637/2020). (mwi)

