Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch ins Vereinsheim der Hundesportler

GerabergGeraberg (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt in der Samstagnacht das Vereinsheim der Hundesportler in Geraberg. Dort hatten in der Nacht Einbrecher ihr Unwesen getrieben, sie hatten ein Fenster aufgebrochen und das Heim nach Wertvollem durchsucht. Eine Anzeige wurde durch die Polizei aufgenommen, Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. (ef)

