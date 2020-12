Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Unter Strom" unterwegs

GothaGotha (ots)

Im Rahmen diverser Verkehrskontrollen konnten Freitag- wie auch Samstagnacht in und um Gotha insgesamt fünf Fahrzeugführer mit verbotenen Substanzen im Blut festgestellt werden. Zwei Fahrzeugführer mussten dabei ihren Führerschein gleich an Ort und Stelle in den Gewahrsam der Polizei übergeben, da der Alkoholspiegel jenseits der 1,1 Promille lag. Bei einem 34jährigen Fahrradfahrer stellten die Beamten sogar Mischkonsum fest. Neben dem Betäubungsmitteleinfluss ermittelten die Beamten einen Alkoholwert jenseits der maximal erlaubten 1,6 Promille für Radfahrer. Gegen zwei Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie unter dem Einfluss illegaler Drogen standen. (ri)

