Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluß hinterm Steuer

Gerstungen - WartburgkreisGerstungen - Wartburgkreis (ots)

Ein 41-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis war am Freitagabend gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto in der Gerstunger Landstraße unterwegs als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Hierbei stellte sich heraus, daß der Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Die Fahrt war an dieser Stelle zu Ende, es folgten eine Blutentnahme und eine Anzeige. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell