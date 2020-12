Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrfache Sachbeschädigungen an Fahrzeugen- Zeugenaufruf

WaltershausenWaltershausen (ots)

Im Tatzeitraum 02.12. bis 04.12.2020 beschädigten Unbekannte einen abgestellten schwarzen Pkw Ford in der Franz- Mehring Straße, Höhe Hausnummer 50. Am Pkw wurden mittels eines spitzen unbekannten Gegenstands der Lack und die Rückleuchten beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Eine Anzeige wurde unter der Bezugsnummer 0286995/2020 aufgenommen.

In unmittelbarer Nähe, in der Heinrich- Heine- Straße, Höhe Hausnummer 50 wurde im Tatzeitraum von 04.12.2020 23:20 Uhr - 05.12.2020 08:30 Uhr die Reifen eines grünen Pkw Suzuki zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf ca. 300 Euro. Zur Sachbeschädigungsanzeige wurde die Bezugsnummer 0286998/2020 vergeben.

Wer kann Angaben zur Sache machen? Die Polizei Gotha bittet Zeugen, unter Angabe der der jeweiligen Bezugsnummer, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. (cr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell