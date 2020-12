Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anzeigen und Gewahrsamnahmen sind Folgen einer Ruhestörung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

GothaGotha (ots)

Letzte Nacht gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über andauernden Lärm zur Bürgeraue auf einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes gerufen. Die Beamten trafen auf eine Gruppierung, welche deutlich den Alkohol zugesprochen hatten. Ein belehrendes Gespräch und das Aussprechen eines Platzverweises verschafften zunächst Abhilfe.

Um 01:19 Uhr kam es zum erneuten Einsatz aufgrund von unzulässigen Lärm. Diesmal fanden sich die Partylustigen am Schlossberg in der Friedrich- Jacob- Straße ein. Die selbige fünfköpfige Gruppierung verursachte erneut Lärm und hielt sich in keinster Weise an die aktuellen Infektionsschutzbestimmungen. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzulässigen Lärm und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Als Spitze des Eisberges zeigten sich zwei stark alkoholisierte 18- jährige gänzlich uneinsichtig und kamen einem erneuten Platzverweis nicht nach. Zur Unterbindung weiterer Ordnungswidrigkeiten und zur Durchsetzung eines Platzverweises wurden die beiden 18- jährigen in Gewahrsam genommen. (cr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell