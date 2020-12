Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungsbrand - 45-Jähriger leicht verletzt

ArnstadtArnstadt (ots)

Heute Morgen, gegen 06.45 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einer Wohnung in der Arnsbergstraße gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Schlafzimmer der Wohnung. Ein 45 Jahre alter Mann, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung aufhielt, wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Gefahr für weitere Personen bestand nicht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fr)

