Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garage in Vollbrand

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha)Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht geriet eine Doppelgarage eines Wohnhauses an der Högstraße in Vollbrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer gegen 01.10 Uhr im rückwärtigen Bereich des Objekts. Der Brand erfasste in der Folge die gesamte Garage, die vollständig niederbrannte. Die beiden dort geparkten Pkw konnten rechtzeitig entfernt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (fr)

