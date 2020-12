Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung in Wohnung

Plaue (Ilm-Kreis)Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Vormittag, gegen 10.30 Uhr, wurde der Polizei eine Rauchentwicklung in einer Wohnung an der Straße des Friedens gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die Bewohner bei eingeschaltetem Herd die Wohnung verlassen. Auf dem Gerät befindliche Gegenstände verursachten daraufhin die Rauchentwicklung. Die Wohnung war erst nach Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr wieder begehbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell