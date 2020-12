Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha)Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Die Polizei sucht dringend Zeugen im Zusammenhang mit einer Geldautomatensprengung in Waltershausen in einem Geldinstitut in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand sprengten drei unbekannte männliche Täter heute Nacht um 02:24 Uhr den Geldautomaten und entwendeten darin befindliches Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Täter flüchteten mit einem schwarzen Kombi in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Angaben zum Fahrzeugkennzeichen, Fahrzeugtyp oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0285857/2020) zu melden. (fr)

