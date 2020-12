Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Döllstädt (Landkreis Gotha)Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von gestern Abend, gegen 19.30 Uhr, bis heute Morgen, gegen 05.50 Uhr, haben Unbekannte einen Pkw von einem Grundstück an der Straße Am Schingelaich gestohlen. Der schwarze BMW Alpina D5 mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich war zur Tatzeit in einer dortigen Garagenzufahrt geparkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen des Tatgeschehens aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0284894/2020) zu melden.

