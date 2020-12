Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped gestohlen - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

In der vergangenen Nacht, zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr, wurde in der Kantstraße ein Moped gestohlen. Das blaue Fahrzeug der Marke Simson (Schwalbe) im Wert von rund 1.000 Euro war vor einem dortigen Wohnhaus abgestellt. Der oder die Täter entfernten gewaltsam das Schloss, mit dem das Moped gesichert war und schafften ihre Beute fort. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0284970/2020) zu melden. (fr)

