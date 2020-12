Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf der Kreuzung

Pennewitz (Ilm-Kreis)Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend kam es auf einer Kreuzung in Pennewitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 20 Jahre alter Mann befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Opel die Herschdorfer Straße aus Richtung Herschdorf kommend. In Pennewitz bog er nach links auf die B88 in Richtung Jesuborn ab. Hierbei übersah er offenbar einen vorfahrtberechtigten 22 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden jungen Männer blieben unverletzt. (fr)

