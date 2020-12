Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis)Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 29.11.2020, gegen 15.00 Uhr, bis gestern Morgen, gegen 08.30 Uhr, haben Unbekannte ein Motorrad aus einer Garage an der Straße Am Wasserfall gestohlen. Die Unbekannten gelangten auf das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Garage. Hier entwendeten sie das Motorrad der Marke MZ, Typ ES 175. Anschließend drangen sie gewaltsam in das angrenzende Wohnhaus ein. Ob auch hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0284324/2020) zu melden. (fr)

