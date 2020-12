Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen nach einem Diebstahl eines Mountainbikes am 29.11.2020. Das Rad wurde in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Straße Schlossberg beim "Alten Friedhof" gestohlen. Es war an einer Laterne angeschlossen. Bei dem Rad handelt es sich um ein Giant Stance LTD M in den Farben blau/ orange (siehe Foto). Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Mountainbikes machen? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 281556/2020 entgegengenommen. (ah)

