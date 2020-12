Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug geriet in Vollbrand

Rienau (Wartburgkreis)Rienau (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es in Rienau im Wartburgkreis zum Vollbrand eines Fahrzeugs. Ein 27-Jähriger hatte gegen 18.45 Uhr im Werkstattbereich einer ausgebauten Scheune an der Straße Rienau an dem Lada offenbar Flexarbeiten durchgeführt, wodurch das Fahrzeug in Brand geriet. Schnell entwickelte sich ein Vollbrand, die Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung verhindern. Trotzdem entstand an der Scheune erheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell