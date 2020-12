Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall - 48-Jähriger offenbar alkoholisiert

GothaGotha (ots)

Gestern Abend hat ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender 48-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Südstraße offenbar einen Unfall verursacht. Der Mann war gegen 18.00 Uhr mit seinem VW in der Enckestraße stadtauswärts unterwegs, als er auf den Kia einer verkehrsbedingt haltenden 31-Jährigen auffuhr. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 48-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille, im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

