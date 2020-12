Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 37-Jähriger verursacht alkoholisiert schweren Unfall

Großenlupnitz (Wartburgkreis)Großenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

Ein 37-Jähriger befuhr gestern Abend gegen 22.15 Uhr die B 84 zwischen Stockhausen und Großenlupnitz. Im Bereich des Ortseingangs Großenlupnitz verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle und fuhr offenbar ungebremst geradeaus. Er kam mit seinem Seat von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Straßenlaterne, gegen das Ortseingangsschild und einen Leitpfosten. Sein Fahrzeug durchbrach in der weiteren Folge einen Holzzaun eines Grundstück im Rosenweg. Das Fahrzeug durchfuhr den Garten und kam in Strauchwerk zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diverse überfahrene und mitgerissene Gegenstände durch die Terrassentür in das Wohnzimmer des Einfamilienhauses geschleudert. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. ein Drogentest verlief positiv hinsichtlich synthetischer Drogen. Ihm wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Gesamtsachschaden wird auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. (ah)

