Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gräfentonna (Landkreis Gotha)Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen wurde eine 69 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Langensalzaer Straße schwer verletzt. Gegen 07.20 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Lkw die Bahnhofstraße aus Richtung Erfurt kommend und bog an der Kreuzung zur Obervorstadtstraße nach links ab. Die 69-Jährige überquerte zu diesem Zeitpunkt die Obervorstadtstraße und wurde vom Lkw erfasst. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell