Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Brand gesucht

GothaGotha (ots)

Gestern Abend kam es gegen 21.20 Uhr zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Gayerstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwickelte sich in einem Sperrmüllhaufen im Hinterhof ein Feuer, das die Fassade zweier Gebäudeteile stark beschädigte. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind bewohnbar. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0282696/2020 entgegengenommen. (ah)

