Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike gestohlen

Drei Gleichen (Landkreis Gotha)Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Mittag hat ein Unbekannter ein Mountainbike von einem Fahrradständer am Sportplatz in Mühlberg gestohlen. Der Geschädigte stellte das Rad gegen 12.30 Uhr in besagten Fahrradständer und sicherte es mittels Schloss. Als er nach etwa einer Stunde zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des roten Fahrrads der Marke Specialized, Typ Enduro EXP, im Wert von mehreren tausend Euro fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0282457/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell