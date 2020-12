Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 27-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Großensee (Wartburgkreis)Großensee (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht hat sich ein 27 Jahre alter VW-Fahrer bei eiben Unfall auf der L2117 leicht verletzt. Der Mann war gegen 00.00 Uhr aus Hönebach kommend in Richtung Großensee unterwegs, als er offenbar auf Grund der Schneeglätte von der Fahrbahn abkam und in einem Flusslauf stehen blieb. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Pkw entstand Totalschaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

