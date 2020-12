Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

GothaGotha (ots)

Gestern Nachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Reinhardsbrunner Straße/ Mairichstraße drei Personen leicht verletzt. Gegen 14.45 Uhr befuhr eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot die Mairichstraße in Richtung Reinhardsbrunner Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von links kommenden 64-jährigen Smart-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei der sich die 64-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von zwölf und 43 Jahren leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (fr)

