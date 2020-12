Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Brandgeschehen in Wutha-Farnroda gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis)Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Die Kriminalpolizei Eisenach sucht Zeugen nach mehreren Bränden in Wutha-Farnroda. Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden in der Schulstraße zu einem Brand an einem Lastkraftwagen, der vollständig zerstört wurde. Darüber hinaus verursachten Unbekannte an mehreren öffentlich zugänglichen Mülleimern in der Ortslage vermutlich durch Brandlegung Schäden. Eine Hütte und ein Schaukasten wurden ebenfalls beschädigt, ein Ortseingangsschild in Richtung Kittelsthal herausgerissen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zu sämtlichen Personenbewegungen im Bereich Kittelsthal, Bahnhofstraße / Eichrodter Weg, Gewerbegebiet An der Allee, Schunkenhofe, Am Rotberg und Schulstraße gemacht haben. Zeugenhinweise werden von der Polizei Eisenach (Tel. 03691-2610) unter der Bezugsnummer 0281352/2020 entgegengenommen. (ah)

