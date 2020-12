Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Landkreis GothaLandkreis Gotha (ots)

In Gotha wurde gestern Nachmittag ein 26-Jähriger mit seinem Citroen in der Von-Hoff-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Cannabis. In Waltershausen reagierte ein Test bei einem 18 Jahre alten VW-Fahrer positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Er wurde nachmittags in der Straße Oberes Waldtor angehalten. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken Blut abgenommen. Die Polizisten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell