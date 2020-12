Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen - Zeugen und Geschädigte gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach mehreren Sachbeschädigungen an Kfz im Stadtgebiet Arnstadt. Am vergangenen Wochenende bis gestern Morgen zerstachen Unbekannte an mindestens sechs Pkw die Reifen. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Alexander-Winkler-Straße und in der Straße An der Baumschule abgestellt. Es werden Zeugen und mögliche weitere Geschädigte unter der Telefonnummer 03677-601124 gesucht. (ah)

