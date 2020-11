Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Dachgeschosswohnung

IlmenauIlmenau (ots)

Heute kam es gegen 00.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Porzellanstraße. Sachschaden entstand am Inventar und an Teilen der Gebäudesubstanz im Wert von ca. 5.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Morgenstunden an. Es wurden keine Personen verletzt. Alle Anwohner verließen selbstständig das Haus und konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0281786/2020 entgegengenommen. (ah)

