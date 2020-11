Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bürocontainer - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha)Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, bis heute Morgen, gegen 07.15 Uhr, sind Unbekannte in einen Bürocontainer auf einer Baustelle am Schlossplatz eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Räumlichkeit und entwendeten Baugeräte sowie Kommunikationstechnik im Wert von über 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0282001/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell