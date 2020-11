Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Baucontainer eingebrochen - Zeugen gesucht

Wolfsbehringen (Wartburgkreis)Wolfsbehringen (Wartburgkreis) (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in zwei Baucontainer auf einer Baustelle an der B4 im Bereich der Anschlussstelle Eisenach Ost eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Objekten und entwendeten Laptops, Drucker und Flexmaschinen. Darüber hinaus erbeuteten sie rund 800 Liter Diesel aus Arbeitsmaschinen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0281797/2020) zu melden. (fr)

