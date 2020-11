Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frauen belästigt - Exhibitionist gestellt

EisenachEisenach (ots)

Am Samstagabend haben Polizeibeamte einen Mann gestellt, der verdächtigt wird, zuvor exhibitionistische beziehungsweise sexuell belästigende Handlungen vorgenommen zu haben. Der 32-Jährige hatte offenbar gegen 19.10 Uhr zunächst gegenüber einer 34 Jahre alten Frau seinen Intimbereich entblößt und anschließend einer weiteren Geschädigten (24 Jahre) an das Gesäß gefasst. Polizeibeamte griffen den augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden deutschen Staatsangehörigen wenig später in der Bahnhofstraße auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

