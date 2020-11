Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleidercontainer in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter offenbar einen Kleidercontainer an der Straße Am Ofenstein in Brand gesteckt. Ein Zeuge meldete der Polizei den brennenden Container gegen 23.25 Uhr und beobachtete eine männliche Person, die als tatverdächtig in Frage kommt. Der Mann sei 18 bis 22 Jahre alt, zirka 165 cm groß, habe dunkle Kleidung, ein Basecap und einen dunklen Rucksack getragen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro, die Feuerwehr war im Einsatz. Wer kann Angaben zum Geschehen oder zur beschriebenen Person machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0281269/2020) zu melden. (fr)

