Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneute Einbrüche in Container und Gartenlauben

GothaGotha (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde über Einbrüche in einen Container und eine Gartenlaube in einer Gartenanlage am Müllersweg berichtet (OTS-Nummer 4234989). Im Zeitraum von Mittwoch, 25.11.2020 gegen 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 26.11.2020 gegen 14.00 Uhr, sind Unbekannte erneut in den Container und weitere Gartenlauben eingebrochen. Sie erbeuteten Elektrogeräte, Kleidung und einen leeren Getränkekasten im Wert von rund 200 Euro und richteten Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0280483/2020) entgegen. (fr)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

