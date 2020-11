Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Unfall verletzt

Görbitzhausen (Ilm-Kreis)Görbitzhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern am späten Abend hat sich ein 27 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall in der Straße In Görbitzhausen bei einem Unfall verletzt. Der Mann war gegen 23.00 Uhr offenbar eine stark abschüssige Wiese herunter gefahren und prallte in der weiteren Folge gegen einen am Ende des Hangs geparkten Kleintransporter. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Leichtverletzte unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ihm wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

