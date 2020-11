Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Hotel

Bad Tabarz - Landkreis GothaBad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Zur Aufnahme eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Hotelgebäude wurde die Gothaer Polizei in die Straße Am Burgholz gerufen. Dort hatte sich ein noch unbekannter Täter am Sonntag in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu einem Hotel verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht. Mitgenommen hat er einige kleinere Schmuckstücke und eine Geldkassete mit noch unbekanntem Inhalt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0281461/2020 entgegen. (av)

