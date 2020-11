Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

In gleich drei Gartenhäuser einer Gartenanlage am Berggartenweg brachen ein oder mehrere Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein. Dabei wurden kleinere Elektro- und Haushaltsgeräte im Gesamtwert von etwas mehr als 100 Euro entwendet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0281453/2020. (av)

