Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Die Kriminalpolizei Gotha sucht Zeugen nach dem Versuch von zwei Tätern, einen Zigarettenautomaten zu entwenden oder aufzubrechen. Gegen 04.30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten vor einem Wohnhaus in der Oehrenstöcker Straße zu schaffen machten und rief die Polizei. Im Rahmen der sofort einsetzenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein flüchtiger Tatverdächtiger, ein 34-Jähriger, vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter ist derzeit noch flüchtig. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten diverse Gegenstände, die als Tatmittel für Zigarettenautomatenaufbrüche in Betracht kommen sowie zahlreiche Gegenstände, die als Diebesgut in Frage kommen, beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und insbesondere Angaben zu dem noch flüchtigen Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0281335/2020 entgegengenommen. (ah)

