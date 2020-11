Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren

Molschleben - Landkreis GothaMolschleben - Landkreis Gotha (ots)

Unter Betäubungsmitteleinfluss stand ein 19-jähriger Opel-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in der Straße Hirtentor. Zudem wurde bei dem jungen Mann eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme zur Beweissicherung in einem Krankenhaus durchgeführt. (av)

