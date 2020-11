Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Brandstiftung an einem Lkw (Korrektur)

Wutha-FarnrodaWutha-Farnroda (ots)

Am Sonntagmorgen kam es im Zeitraum zwischen 4 und 5 Uhr in der Schulstraße zu einem Brand an einem Lastkraftwagen. Nach der derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug vorsätzlich entzündet und brannte anschließend annährend vollständig aus. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Eisenach (Tel. 03691-2610) unter der Bezugsnummer 0281352/2020 entgegengenommen. (ms)

