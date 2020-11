Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Diebstahl eine Mopeds (Korrektur)

RuhlaRuhla (ots)

Am Samstag stellte der Besitzer einer Simson S50 fest, dass sein Fahrzeug gestohlen wurde. Das Kleinkraftrad wurde in der Nacht auf den 28.11.2020 an der Anschrift des Eigentümers in der Käthe-Kollwitz-Straße entwendet. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Eisenach (Tel. 03691-2610) unter der Bezugsnummer 0281072/2020 entgegengenommen. (ms)

