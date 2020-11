Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Samstag gegen 07.30 Uhr auf der Waltershäuser Straße / Einmündung Carl-von-Ossietzky-Straße. Ein 61-jähriger Mann (deutsch) befuhr die Waltershäuser Straße mit seinem Pkw Nissan aus Richtung Innenstadt kommend. Ein 64-jähriger Renault-Fahrer (deutsch) befuhr die Ossietzky Straße und bog in die Waltershäuser Straße. Dabei beachtete er die Vorfahrt des Nissan nicht, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei entstand an beiden Pkw und an einem Stromverteilerkasten Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Fahrer der beiden Unfallwagen wurden verletzt und mussten zur medizinischen BEhandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell