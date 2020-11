Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Seniorenresidenz

Friedrichroda - Landkreis GothaFriedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht vom 27. zum 28.11.2020 brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Seniorenresidenz im Herzogsweg gewaltsam ein. Es wurden dabei mehrere Türen beschädigt und die Räumlichkeiten betreten. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0280920/2020. (av)

