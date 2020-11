Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit getuntem Pedelec unterwegs

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

Durch Beamte der Gothaer Polizei wurde am Freitagabend ein 32-jähriger Mann mit seinem Pedelec der Marke Ghost in der Bendastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde eine Vorrichtung zur Leistungssteigerung an dem Rad festgestellt, die dazu führt, dass das Rad versichert werden und der Fahrer eine Fahrerlaubnis besitzen muss. Beides konnte durch den 32-jährigen Deutschen nicht vorgewiesen werden, so dass entsprechende Anzeigen gegen ihn erstattet wurden. Zudem erwartet den Mann noch eine Anzeige wegen Beleidigung, da er eine solche gegen den ihn kontrollierenden Beamten ausgesprochen hatte. (av)

