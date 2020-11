Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht begangen - Verdacht auf Alkoholkonsum

Waltershausen - Landkreis GothaWaltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer begangenen Verkehrsunfallflucht wurde die Gothaer Polizei am Freitagabend in die Johann-Matthäus-Bechsteinstraße gerufen. Dort hatte ein zunächst noch Unbekannter gegen 20.00 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz mit seinem Pkw Audi einen Pkw Ford beschädigt. Im Anschluss fuhr der Audi davon, ohne dass sich dessen Fahrer um den Schadensausgleich kümmerte. Während der Unfallaufnahme kam plötzlich der Unfallverursacher zurück zur Unfallstelle. Bei dem 59-jährigen Deutschen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis war ein Atemalkoholwert von 1,19 Promille, was ein Ermittlungsverfahren, eine Blutennahme und die Sicherstellung seines Führerscheins nach sich zog. (av)

