Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

EisenachEisenach (ots)

Heute Mittag haben sich eine 36 Jahre alte Frau sowie ein dreijähriger Junge bei einem Unfall Verletzungen zugezogen. Die 36-Jährige befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 11.45 Uhr mit dem Kind auf einem Fahrrad den Gehweg an der Karl-Marx-Straße. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 59-Jähriger mit seinem Hyundai in die Karl-Marx-Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 36-Jährige und das Kind zu Fall kamen. Der Dreijährige trug keinen Helm, das Rad verfügte nicht über einen Kindersitz. Die Frau wurde leicht verletzt, das Kind erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (fr)

