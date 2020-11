Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Keller eingebrochen - Zeugen gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

Zwischen dem 16.11.2020 und dem 25.11.2020 sind Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Baumannstraße eingebrochen. Die Unbekannten drangen gewaltsam in den Raum ein und entwendeten ein Massagegerät, Küchenutensilien und Weihnachtsschmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0279389/2020) zu melden. (fr)

