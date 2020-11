Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3007 - 81-Jähriger schwer verletzt

Teutleben (Landkreis Gotha)Teutleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es auf der L3007 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Straße zwischen dem Ortsausgang Aspach in Richtung Teutleben und geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Er kam nach links von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam anschließend auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 81-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

