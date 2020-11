Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 37-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wandersleben (Landkreis Gotha)Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen hat sich eine 37 Jahre alte VW-Fahrerin bei einem Unfall auf der L2147 schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 07.45 Uhr aus Richtung Wandersleben kommend in Richtung Seebergen unterwegs, als sie offenbar einem Tier auswich. Die 37-Jährige kam von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge überschlug sich der VW und kam im Straßengraben zum Liegen. Die Schwerverletzte wurde zu medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem VW entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. (fr)

