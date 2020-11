Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall - Reh verendete an der Unfallstelle

Gillersdorf (Ilm-Kreis)Gillersdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der K4 zu einem Wildunfall. Eine 36 Jahre alte Frau war gegen 17.00 Uhr mit ihrem Renault von Herschdorf kommend in Richtung Gillersdorf unterwegs, als vor ihr ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den am Pkw Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Das Tier verendete an der Unfallstelle. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell