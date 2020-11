Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz an Wahlkreisbüro

Waltershausen (Landkreis Gotha)Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute kam es in den Vormittagsstunden zu einem Polizeieinsatz an einem Wahlkreisbüro in der Bremer Straße. Ausgangspunkt war eine verdächtige Briefsendung unbekannten Absenders. Im Ergebnis der polizeilichen Maßnahmen unter Einbezug der zuständigen Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Inhalt um keine gefährlichen Stoffe handelte. Für die Zeit der polizeilichen Maßnahmen wurden kurzzeitig umliegende Straßen gesperrt und Bewohner aus dem Wohn-und Geschäftshaus gebeten. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen unter Einbezug des Bereichs Staatsschutz übernommen. (ah)

