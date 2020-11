Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall verursacht und geflüchtet

Friemar (Landkreis Gotha)Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein Unbekannter in der Dr.-Külz-Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Audi A6 des Geschädigten war am rechten Straßenrand geparkt und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0277877/2020) zu melden. (fr)

